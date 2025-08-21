Meteoroloji tarih verdi: Hava sıcaklıkları yeniden tırmanacak

Önceki gün İstanbul dahil olmak üzere kuzey illerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüldü.

Ancak bu kısa süreli serinlik, yerini hızla yurt genelinde yükselecek sıcaklıklara bırakacak.

Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları yeniden tırmanacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ AŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre perşembe günü hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Cuma gününden itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacak.

AŞIRI SICAKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Ani ısınma ve sıcaklık artışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

Özellikle güney illerinde yaşayanların aşırı sıcaklara karşı önlem alması gerekiyor.