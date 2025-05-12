Meteoroloji uyardı: 10 il için kuvvetli sağanak yağışı

AA

Yurt genelinde beklenen yağmur, bugün öğle saatlerinden itibaren bazı bölgelerde şiddetini artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İç Anadolu'nun doğusu, Tokat, Gümüşhane, Erzincan ve Tunceli ile Giresun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat'ın güney ve doğusu, Tokat, Gümüşhane, Tunceli ve Erzincan ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI UYARISI

Sağanağın ardından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.