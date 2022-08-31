Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 derece yükselecek

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları sıcaktan korunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'yi sıcaklık konusunda uyardı.

Sıcaklıkların yarından itibaren daha da kavuracağı açıklanırken, dereceler mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkacak.

Sıcak havanın pazar gününe kadar süreceği bildiriliyor.

"En yüksek 40, en düşük 20 derece"

Vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, “Yapmış olduğumuz son analizlere göre, ilimiz genelinde havanın, açık ve az bulutlu zaman zaman parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyredecek. Günün en yüksek sıcaklığı 38 ile 40 derece, gece en düşük sıcaklık ise 20 ile 21 derece arasında olması beklenmektedir. Rüzgarların güney ve batı yönlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

"Önemli işleri olmadığı takdirde korunmalılar"

İlimiz genelinde bölgemizde beklediğimiz yüksek sıcaklıklara karşı, vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları gerekiyor. Önemli işleri olmadığı taktirde korunmalarında fayda olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.