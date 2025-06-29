Meteoroloji’den 21 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor

Yüksek sıcakların ardından serinletici gün...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Haziran Pazar günü için hava raporu yayınladı.

21 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bu iller Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova olarak sıralandı.

SERİNLETECEK

MGM, yayınladığı hava durumu raporunda, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların ve bazı kesimlerde fırtına hızında rüzgarların beklendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hâkim olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteorolojik tahminlere göre; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

MGM, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

HAVA SICAKLIKLARINDA BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normallerine yakın, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR FIRTINA ŞİDDETİNDE ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara, Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon’un batı ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtilirken, vatandaşlar ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Ege bölgelerinde kuzey yönlü rüzgarın kuvvetli (40-60 km/sa) ve özellikle Ege kıyılarında zaman zaman hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA:

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EGE:

Kıyı kesimleri az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, kıyılarda yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

AKDENİZ:

Genel olarak az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

İÇ ANADOLU:

Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

Öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

BATI KARADENİZ:

Parçalı ve çok bulutlu, genel olarak aralıklı sağanak yağışlı.

Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ:

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor.

DOĞU ANADOLU:

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunda yerel sağanak yağış bekleniyor.

Ardahan çevresinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Bölge genelinde açık ve sıcak hava bekleniyor.