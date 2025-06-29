Meteorolojiden 23 il için 'sarı' kodlu uyarı: Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ'DE BAZI BÖLGELERDE HAVA SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Kuvvetli rüzgar beklenen Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, kuvvetli yağış beklenen Giresun, Ordu ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.