Meteoroloji'den 9 ile sarı kodlu uyarı geldi

Yurt genelinde sıcak ve fırtına bir arada...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; hafta sonu birçok kentte sağanak hakim olacak.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

9 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 kenti kuvvetli fırtına nedeniyle sarı kod ile uyardı ve bu illerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

İşte uyarı alan o iller: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kütahya, Manisa ve Muğla.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.