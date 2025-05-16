Meteoroloji'den Marmara'nın bazı illeri için sağanak uyarısı

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bugün ve hafta sonu için tahminlerini sıraladı.

Bu açıklamaya göre, Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren Balıkesir'in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Öğle saatlerinden itibaren ise Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

"ULAŞIM AKSAYABİLİR"

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

BATI KARADENİZ'DE RÜZGAR

Öte yandan, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.