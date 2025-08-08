Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava, vatandaşları bunaltmaya devam ediyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, 30 kentte sağanak geçişlerinin görüleceği ancak yurt genelinde hava sıcaklıklarının etkisini sürdüreceği öğrenildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SON TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON, RİZE VE ARTVİN'E İŞARET EDİLDİ: YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar ise, genellikle kuzeyli, güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI MERKEZLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU VE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle sıralandı:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 39

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık batısı parçalı bulutlu 34

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU YAYIMLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şöyle:

Bugün için: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, sıcaklık 31

Yarın için: Açık, Güneşli, sıcaklık 31

10 Ağustos 2025 Pazar: Az Bulutlu, sıcaklık 32

11 Ağustos 2025 Pazartesi: Açık, Güneşli, sıcaklık 32

12 Ağustos 2025 Salı: Açık, Güneşli, sıcaklık 31

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

8 Ağustos Cuma Günü Hava Tahmin Raporu

9 Ağustos Cumartesi Günü Hava Tahmin Raporu

10 Ağustos Pazar Günü Hava Tahmin Raporu

11 Ağustos Pazartesi Günü Hava Tahmin Raporu

12 Ağustos Salı Günü Hava Tahmin Raporu