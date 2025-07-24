Meteorolojiden vatandaşlara uyarı: Sıcaklıklarda artış bekliyoruz

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki günlerde de yine mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının yaşanacağını ifade etti.

Özdemirci, "Cumartesi günü ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar 1-2 derece azalış gösterecek. Fakat pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda artış bekliyoruz. Önemli bir yağış beklentimiz yok" şeklinde konuştu.

Perşembe günü için Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinde hafif yağışların beklendiğini ifade eden Özdemirci, "Cuma günü de Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinde yağış beklentimiz var. Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış bekliyoruz. Cumartesi günü de cuma günüyle aynı. Ülkemizin kuzeydoğusunda az da olsa bir yağış görülecek" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ BEKLENTİMİZ YOK"

Özdemirci, üç büyükşehirde önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentilerinin olmadığını belirtti.

İlerleyen günlerde üç büyükşehir için tahmin edilen hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Özdemirci, şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul'da perşembe günü için 34 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir'de 39 derece, Ankara'da ise 36 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe günü için üç büyükşehrimizde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Cuma günü için İstanbul'da 33 derece, Ankara'da 35 derece ve İzmir'de 40 derece sıcaklık beklentimiz var. Cumartesi günü İstanbul'da 33 derece, Ankara'da 33 derece ve İzmir'de 39 derece sıcaklık beklentimiz var.

VATANDAŞLARI UYARDI

Artan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyaran Özdemirci, "Özellikle gündüz güneşin dik geldiği saatlerde 11.00-17.00 saatleri arasında direkt güneş ışınlarına maruz kalmamaları için vatandaşların dışarı çıkmamasını istiyoruz" dedi.