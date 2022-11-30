Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütüne destek veren NATO üyelerine sert sözlerle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine değinen Çavuşoğlu "Henüz somut adım görmediğimizi söyledim." dedi.

Terör örgütüne yapılan operasyonlar sonrası ABD'nin tepkisi sorulan Çavuşoğlu, "Gölge etmesinler yeter." cevabını verdi.

"Müttefikler destek olsun"

"Amerika başta olmak üzere bazı müteffiklerin Suriye'deki teröristlere verdiği destek açıktır." diyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu tür desteklerin sonlandırılması gerekir. Bir taraftan dayanışma açıklamaları yapıyorlar. Evet Türkiye'nin müttefikleri kendi güvenliği sağlama, terörle mücadele etme hakkı var ama diyerek hemen uluslararası hukuk yok işte siviller işte başka şeyler, havadan vurun da karadan vurmayın gibi Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. İkili görüşmelerde de bunları dile getiren muhataplara biz gereken cevabı verdik. Biz müttefiklerden destek bekliyoruz.

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD gölge etmesin yeter VİDEO

"Teröristleri savunmasınlar"

Öyle amalı mamalı teröristleri savunacak ya da teröristleri mağdur göstermeye çalışan açıklamalar duymak istemediğimizi söyledik. Sadece İsveç ve Finlandiya değil onlar da bize soruyor tamam bize bu kadar şey yapıyorsunuz da diğer NATO müttefiklerinde de bunlar var diyorlar. Haklılar. Kendilerine de söyledim. İsveç ve Finlandiya bile sizi örnek gösteriyorlar. Hala ülkenizde para topluyorlar, insan devşiriyorlar, propaganda yapıyorlar.. Bunların da sonlandırılması gerekiyor. Sahadaki mücadelede biz Suriye, Irak veya dünyanın herhangi bir yerinde terörün üstesinden ülke olarak geliriz."