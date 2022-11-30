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    Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç'ten somut adımları görmemiz lazım

    Bakan Çavuşoğlu, açıklamaların yeterli olmadığını, adımların atılması gerektiğini ifade etti. Çavuşoğlu, terör örgütlerine sağlanan destek ve Ukrayna meselesine de değindi.
    • 30.11.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:26
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    Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç'ten somut adımları görmemiz lazım

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini değerlendirdi.

    Bakan Çavuşoğlu, Bükreş'te yaptığı temasların ardından konuştu.

    Stockholm'e 'somut adım' çağrısı

    İsveç'teki yeni hükümetin, Türkiye'deki terör saldırıları sonrası yaptığı açıklamaya değinen Çavuşoğlu, "Bazı müttefiklerden daha güçlü açıklamalar yaptı. Ancak somut adımları görmemiz lazım." dedi.

    "Suriye'deki terör örgütlerine destek kesilmeli"

    Öte yandan Çavuşoğlu, başta ABD olmak üzere bazı NATO müttefiklerine Suriye'deki terör örgütlerine desteği kesme çağrısında bulunurken, şöyle konuştu:

    "ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz."

    "Diplomatik kanallar açık tutulmalı"

    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalar da Dışişleri Bakanı'nın gündemindeydi.

    AA'nın haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu, "Devam eden savaşa rağmen diplomatik kanallar açık tutulmalı." diye ekledi.

    Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ten somut adımları görmemiz lazım #1


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