MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi, yeni il başkanı Sevim Köseliören oldu

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) İzzet Ulvi Yönter’in Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının ardından başlayan teşkilat değişiklikleri ve fesih süreci, 21 Nisan 2026 itibarıyla devam ediyor.
Parti Genel Merkezi, son dönemde İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Bolu illerindeki il teşkilatlarını feshetmişti.
MHP ARDAHAN İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ
Ardahan, bu kapsamda feshedilen dokuzuncu il teşkilatı oldu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ardahan İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.
YENİ İL BAŞKANI BELLİ OLDU
Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52., 54. ve 34. maddelerine dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır."