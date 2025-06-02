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MHP'de bayramlaşma programı belli oldu

MHP'de bayramlaşma programı belli oldu MHP'nin Kurban Bayramı bayramlaşma programı DSP heyetinin ziyaretiyle başlayacak ve diğer siyasi partileri de kapsayacak. Zühal Topcu liderliğindeki heyet, ikinci gün MHP'ye ziyaretleri gerçekleştirecek.