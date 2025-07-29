MHP'nin komisyon üyeleri, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Terörsüz Türkiye için komisyon kuruluyor.

Meclis'te kurulacak olan komisyon ile yeni bir aşamaya geçecek olan süreç için MHP, komisyon üyelerini belirledi.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci için Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nda partisinden yer alacak 4 ismi "Milliyetçi Hareket Partisi söz konusu komisyona 4 değerli isimle katılacak olup bu isimler: Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız, Sakarya Milletvekilimiz ve Anayasa Komisyon Üyesi Sayın Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Halil Öztürk, Tokat Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Yücel Bulut." sözleriyle açıklamıştı.

KOMİSYON ÜYELERİNDEN BAHÇELİ'YE ZİYARET

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, X hesabı üzerinden, Terörsüz bir Türkiye için oluşturulan Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu ile beraber gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin ilişkin açıklamada bulundu.

Yıldız, komisyon üyeleri Muhammed Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut ile birlikte MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiklerini duyurdu.

"EMİR VE TALİMATLARI ALDIK"

MHP'li Yıldız, ziyarette MHP Lideri Bahçeli’nin emir ve talimatlarını aldıklarını belirterek, “Milletimiz emin olsun.” mesajını paylaştı.