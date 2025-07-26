Devlet Bahçeli, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nda yer alacak üyeleri açıkladı

Terörsüz Türkiye için yeni bir adım daha atılacak.
Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası bir grup PKK'lının Süleymaniye'de silah bırakmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, mecliste komisyon kurulması talebinde bulundu.
Bu talebin kamuoyu ve siyasiler arasında talep görmesinin ardından Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde komisyon kurulacak.
BAHÇELİ KOMİSYON ÜYELERİNİ AÇIKLADI
Bu süreçte birçok ilke ve adıma öncülük eden Devlet Bahçeli, Türkün Gazetesi ile gerçekleştirdiği röportajda, partisinden komisyonda yer alacak isimleri açıkladı.
"Artık terörizmle geçirilecek bir anımız kalmamıştır." diye konuşan Bahçeli, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulacak 51 üyeli Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na da her partinin katılıp tarih ve millet huzurunda sözünü ve görüşünü paylaşması, demokratik sınırlar çerçevesinde tartışmaların sağduyuyla yapılması ülkemizin geleceği adına altın bir fırsattır." ifadelerini kullandı.
MHP'DEN 4 ÜYE
Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci için Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nda partisinden yer alacak 4 ismi şu sözlerle açıkladı:
Milliyetçi Hareket Partisi söz konusu komisyona 4 değerli isimle katılacak olup bu isimler:
1- Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız,
2- Sakarya Milletvekilimiz ve Anayasa Komisyon Üyesi Sayın Muhammet Levent Bülbül,
3- Kırıkkale Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Halil Öztürk,
4- Tokat Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Yücel Bulut’tur.
Nitekim ve nihayet bir darbı mesel yaygınlığı kazanan “Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan doğar” sözü, yani fikirlerin çarpışmasından hakikat güneşinin doğacını belirten veciz ifade gerçekçi ve gerekli manasını bulacaktır.