Devlet Bahçeli, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nda yer alacak üyeleri açıkladı

Terörsüz Türkiye için yeni bir adım daha atılacak.

Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası bir grup PKK'lının Süleymaniye'de silah bırakmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, mecliste komisyon kurulması talebinde bulundu.

Bu talebin kamuoyu ve siyasiler arasında talep görmesinin ardından Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde komisyon kurulacak.

BAHÇELİ KOMİSYON ÜYELERİNİ AÇIKLADI

Bu süreçte birçok ilke ve adıma öncülük eden Devlet Bahçeli, Türkün Gazetesi ile gerçekleştirdiği röportajda, partisinden komisyonda yer alacak isimleri açıkladı.

"Artık terörizmle geçirilecek bir anımız kalmamıştır." diye konuşan Bahçeli, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulacak 51 üyeli Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na da her partinin katılıp tarih ve millet huzurunda sözünü ve görüşünü paylaşması, demokratik sınırlar çerçevesinde tartışmaların sağduyuyla yapılması ülkemizin geleceği adına altın bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

MHP'DEN 4 ÜYE

Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci için Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nda partisinden yer alacak 4 ismi şu sözlerle açıkladı: