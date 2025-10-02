Mikeno Gemisi Gazze sınırında

İsrail'in ablukasını delmek üzere farklı ülkelerden aktivistler, Küresel Sumud Filosu ile yola çıktı.

Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere İsrail baskın düzenledi.

BİR GEMİ SINIRA GELDİ

Ancak tüm baskınlara rağmen filoda yer alan Mikeno Gemisi, Gazze sınırlarına ulaştı.

BASKIN ANLARI KAYDEDİLDİ

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan filodaki teknelere İsrail ordusunun yaptığı baskın, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, can yelekleri giyen aktivistlere İsrail askerlerinin silah doğrulttuğu anlar net şekilde görülüyor

19 TEKNEYE EL KONULDU

İsrail askerlerinden Sumud Filosu'na silahlı baskın yapıldı. Aktivistlere silah doğrultan İsrail, filodaki 19 tekneye el koydu.

15 TEKNENİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Filonun basın odasından yapılan son açıklamaya göre Gazze'ye doğru yola devam eden gemi sayısı yaklaşık 15 oldu.