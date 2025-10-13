Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda konuşma sırası kadınlarda

Terörsüz Türkiye yolunda son 1 yıldır tarihi adımlar atılıyor.

O adımlardan biri de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu...

Kurulduğu günden bu yana toplumun çeşitli kesimlerinden temsilcilerin söz aldığı komisyonda, sıra kadınlarda.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Komisyon, çarşamba günü saat 14.00'te, Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

DERNEK VE VAKIF TEMSİLCİLERİ KONUŞACAK

Birinci oturumunda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcilerini dinleyecek Komisyona, ikinci oturumda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuk olacak.