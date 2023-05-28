Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Ordu'da oy verdi. Özer, burada yaptığı açıklamada 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin meclis ve milletvekilleri açısından başarılı bir şekilde sonuçlandığına vurgu yaptı.

AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'ndeki Vakıfbank Ortaokulu'na oyunu kullandı.

Oy vereceği okula gelen Özer, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra 1396 numaralı sandığa oyunu attı.

Bakan Özer, bu süreçte emek verenlere teşekkür ederek, sonuçların ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

"Seçimler, demokrasi şöleni ve milletin iradesinin tecelli ettirdiği süreçler"

Özer, burada gazetecilere yaptığı açıklamalarda, seçimlerin, demokrasinin şöleni ve milletin iradesinin tecelli ettirdiği süreçler olduğunu söyledi.

"Aziz milletimiz böyle süreçleri çok suhuletle nihayetlendirdi"

Özellikle 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin meclis ve milletvekilleri açısından başarılı bir şekilde nihayetlendiğini ifade eden Özer, şu değerlendirmede bulundu:

Ama Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura yani bugüne kaldı. Allah'a şükür, ilk defa deneyimlenmesine rağmen bu aziz milletimiz böyle süreçleri çok suhuletle, Batı dünyasına örnek olacak şekilde, herhangi bir taşkınlığa izin vermeyecek başarılı bir şekilde nihayetlendirdi.

"Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz"

Özer, bugün milletin, dışardan dayatmalarla değil, kendi iradesini sandıklarda tecelli ettireceğinin altını çizerek, şöyle konuştu: