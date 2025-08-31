Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Siyah ayakkabılar geri mi geliyor?

Yeni eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kaldı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı genelge ile bu yıl okullardaki kıyafet serbestliği son buldu.

Artık ilkokullar önlük, ortaöğretimde ise forma devri başlarken, ayakkabılar için bir açıklama yapılmamıştı.

Buna ilişkin kamuoyu gündemini ise, yeni eğitim-öğretim döneminde siyah ayakkabının zorunlu olacağı yönündeki haberler meşgul etti.

"ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BÖYLE BİR KARAR YOK"

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabı giymeye başlayacağına ilişkin haberlere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklık getirdi.

Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok" dedi.

BU KONU GÜNDEME NASIL GELDİ?

Konuyu gündeme getiren Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri. Dernek yöneticileri, öğrenci ayakkabıları ile ilgili hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bir toplantının ardından yetkililere sundu. "Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla" ilgili rapor sunan dernek yönetimi, olumlu yanıt alamadı.

AYAKKABICILAR DERNEĞİ ÖNERİ SUNDU

TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabı için öneri sunarken, sahte ayakkabı pazarının büyümesini gerekçe gösterdi. Derneği'nin raporuna göre sahte veya çakma ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte çıktı. Derneğe göre, bu pazarın büyümesinde en büyük etkenlerden biri de okullardaki serbest kıyafet uygulaması oldu. Derneğin verilerine göre "global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55'ine ulaştı. 5 yıl önce 25 milyon çift global markalı ayakkabı ithal edilirken bu sayı 76 milyona ulaştı."

Derneğin, bu isteğiyle genelde spor ayakkabıları tercih eden öğrenci kitlesini hedef aldığı anlaşılıyor. Derneğin, okula giden öğrencilere deri ve kösele tabanlı ayakkabı giydirmeyi kabul ettirse bile, okul dışında bu gençlerin yine spor ayakkabı giymesine nasıl engel olacağı net değil.

"ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE EN UYGUN AYAKKABI, YAYIMLANACAK TABLİĞDE YER ALACAK"

Dernek, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkisini savunurken de "Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı olan bu ayakkabılar taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok konuda sağlık sorununa yol açıyor." tezini gündeme getiriyor.

TASD Başkanı Berke İçten yaptığı açıklamada, "Okullarda ayakkabı kuralının olmamasının öğrenciler arasında marka yarışına neden olduğunu, bunun hem çocuklar hem de velileri zor durumda bıraktığını da" savunuyordu. Berke'nin yaptığı açıklamaya göre, "Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak."

BAKANLIK ÖNERİYE SICAK BAKMADI

Bu açıklama karşın, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu görüşmelerde öneriye sıcak bakmadıklarını ilettikleri belirtiliyor.

18 MİLYONLUK PAZAR

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 600 bin 891'i erkek, 9 milyon 109 bin 374'ü kız olmak üzere toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor.

Öğrencilerden 15 milyon 849 bin 271'i resmî, 1 milyon 631 bin 192'si özel ve 1 milyon 229 bin 802'si ise açık öğretim kurumlarında okuyor.

Resmî okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 101 bin 129'u erkek, 7 milyon 748 bin 142'si kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda ise 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci eğitim görüyor. Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286'sı erkekler, 613 bin 516'sını kızlar oluşturuyor.