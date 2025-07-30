Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor: Gündemde 'Terörsüz Türkiye' var Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündeminin terörsüz Türkiye süreci olması beklenirken Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınları da masaya yatırılacak.