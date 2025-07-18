Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesindeki camiler, dualarla açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkelerindeki Camilerin Açılış Töreni için İstanbul'a geldi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulunarak, 6 caminin açılışını da gerçekleştirdi.

AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN CAMİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kapsamında açılışı gerçekleştirilen camileri şu ifadelerle paylaştı:

Hava Harp Okullarımızdaki 3 camimizi tamamlayıp hizmete almıştık. Şimdi de 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camiimizin açılışını yapıyoruz.



Balıkesir'deki 1183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin, Yalova Altınova'daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin ve İzmir Gaziemir'deki 1043 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin açılışını inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız.



Aynı şekilde İzmir Kara Harp Okulu, Bölge Birliği Komutanlığı ile Maltepe yerleşkesinde inşa edilen iki yeni camimizi de dualarla kullanıma açacağız.

CAMİLER DUALAR EŞLİĞİNDE AÇILDI

Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkelerindeki Camilerin Açılış Töreni'nde Kur-an okunurken, komuta kademesi ve askerlerimiz de dualara eşlik etti.

"Bu camilerde okunacak ezan, edilecek dua ve ibadetlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak duygularını şu ifadeler ile dile getirdi:

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER"

Emeği geçen her bir kardeşimize teşekkür ediyorum.



Sayın rektörün şahsında tüm komutanlarımızın üniversite yönetimine bu güzel eserlerin inşasına vesile olmak için şahsım milletim adına ve kalbi tebriklerimi iletiyorum.







