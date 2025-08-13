Milyonlarca müşteriyi ilgilendiriyor: O banka Türkiye’deki şubelerini kapatıyor!

Finans dünyasının devlerinden ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası), Türkiye’de önemli bir yapısal dönüşüme hazırlanıyor.

2014 yılında görkemli bir girişle Türkiye pazarına adım atan ve kısa sürede bankacılık sektöründe güçlü bir konum edinen dev banka, şimdi operasyonel stratejisini baştan yazıyor.

Yıllardır istikrarlı bir şekilde büyüyen ICBC Türkiye, bu kez şube kapanışları ve birleşmeleri kapsayan dikkat çekici bir yeniden yapılanma kararıyla gündemde.

Bankadan yapılan açıklamada, 5 şubenin tamamen kapatılacağı, 7 şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirileceği duyuruldu.

ŞUBE SAYISI 19’A DÜŞÜYOR

Çoğunlukla şirketlerin önemli yatırımlarına finansman sağlayan ICBC, 2014 yılında Tekstilbanka'a ait hisselerin satın alınmasıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Halihazırda Türkiye'de 31 şubesi bulunan banka tarafından gidilen operasyonel değişiklik sonrası toplam şube sayısını 19'a düşürecek.