Mısır Dışişleri Bakanı Samih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak Mısır ile ilişkiler yavaş yavaş düzelmeye başlarken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya geleceği duyuruldu.

Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gitti ve seçimini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, yemin töreninin ardından görevine başlayacak ve kabinesini duyuracak.

Erdoğan'ın yemin törenine ise 21 ülkeden liderler katılacak.

Liderlerin bazıları da Türkiye'ye gelmeye başladı.

Sisi dönemiyle birlikte problemli ilerleyen Mısır ile ilişkiler düzelirken, Dışişleri Bakanı Samih'in de törene katılacağı duyuruldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya gelecek.

Bakanlıktan açıklama geldi

Mısır Dışişleri Bakanlığı:

"Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi temsilen Dışişleri Bakanı Sameh Şükri, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya gidiyor."

Yeni dönemin güçlü sinyalleri

Mısır ile yeni bir döneme giren Türkiye, yapılan hamleler ile bunu güçlendirmeye devam edecek.

Nisan ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın karşısına geçen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Her iki ülkeyi ve halkı birbirine bağlayan tarihi ilişkiler mevcuttur ve bu ilişkileri daha da yukarıya taşımak çok çok önemli. Bu da bölge için de uluslararası düzeyde de herkese yararlı olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.