Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak olan liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü yemin törenine 21 ülkeden lider katılacak. Yemin törenine katılacak olan liderler, Türkiye'ye gelmeye başladı.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.

Sandıktan Cumhur İttifakı büyük bir üstünlükle çıkarken Cumhurbaşkanlığı seçimi ise ikinci tura kaldı.

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Recep Tayyiop Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı büyük bir zafer elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasının ardından dün, milletvekilleri mecliste yemin etti.

Şimdi ise sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yemin edecek ve 22 sularında kabinesini açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü yemin törenine dünyadan çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da törene katılmak için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

21 ülkenin lideri törende olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek ve görevine başlayacak.

Törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.

İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya ise Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.

Liderler gelmeye başladı

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, törene katılmak için Türkiye'ye geldi.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Başbakan Şerif, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey hükümet yetkilileri ve diplomatik görevliler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Şerif'e Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb ve Başbakan'ın özel yardımcısı Tariq Fatemi eşlik ediyor.

Başbakan Şerif, ziyareti sırasında enerji, altyapı, gıda işleme ve tüketim malları sektörlerini temsil eden önde gelen iş liderleriyle de görüşecek.

Gine Devlet Başkanı, Mamady Doumbouya, Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni' için Ankara'ya geldi.

Biden'ı büyükelçi temsil edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ı yemin töreninde ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake temsil edecek.

Küba'dan da yemin törenine Başbakan Manuel Marrero Cruz, katılacak. Marrero'nun heyetinde, Dışişleri Bakanlığı İkili İşler Genel Müdür Vekili Angel Villa Hernandez ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacio'un da yer alacağı belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'ye geliyor

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Başbakanlık Ofisine dayandırdığı haberine göre, Başbakan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya gelecek.

Yemin töreni programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin törenine katılacak.

Erdoğan, saat 14.00'te TBMM'de yemin edecek ve görevine başlayacak. Mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak.

Törenin ardından saat 15.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Erdoğan, 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak.

Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.