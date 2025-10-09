Mısır'daki tarihi anlaşmadan ilk görüntüler: MİT Başkanı Kalın da yer aldı

Bölgede umutları artıran gelişme...

İki yıl süren Gazze savaşında İsrail ve Hamas arasında ateşkes sonunda sağlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

MISIR'DA ANLAŞMAYA VARILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Hamas ve İsrail heyetleri arasındaki Gazze'de ateşkes planı müzakereleri başladı.

İki taraf arasındaki müzakerelerin adresi ise Mısır oldu.

MİT BAŞKANI GÖRÜŞMELERE KATILDI

Mısır'daki müzakerelere Türkiye de üst düzey katılım gösterdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, müzakerelerdeki yerini aldı.

MÜZAKERELERDEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

Öte yandan müzakerelere ilişkin görüntüler de geldi.

Fotoğraflarda İbrahim Kalın'ın da yer alması dikkat çekti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada arabuluculara da teşekkür etti.

Trump, "Tüm taraflara adil davranılacak! Bu, Arap ve Müslüman Dünyası, İsrail, tüm çevre ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir gün ve bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayı gerçekleştirmek için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz. Ne mutlu barış yapanlara." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de, ilk aşamada İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi öngören 20 maddelik planını açıklamıştı.

Plan özetle ilk aşamada şu adımlardan oluşuyor:

- Savaş sona erecek, İsrail güçleri üzerine anlaşılan hatta çekilecek. Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak İsrail Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek.

- Gazze Şeridi'ne derhal yardım gönderilecek.

- Tüm rehineler iade edildikten sonra, barış içinde bir arada yaşamayı ve silahlarını bırakmayı taahhüt eden Hamas üyelerine af tanınacak.

- Gazze teknokrat ve apolitik bir Filistin komitesinin geçici yönetimi altında yönetilecek. Bu komite Donald Trump ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de aralarında olduğu isimler tarafından denetlenecek.

- Gazze'ye geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırılacak.