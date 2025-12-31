MİT, 2025 yılında çok sayıda nokta operasyona imza attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hainlere nefes aldırmıyor...

Güvenlik güçleri, terörle ve suçla mücadelesini hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyor.

2025 YILINDA NOKTA OPERASYONLAR

MİT'in terörle mücadele, siber güvenlik, istihbarata karşı koyma ve uluslararası istihbarat diplomasisi alanlarında yürüttüğü operasyonlar, yıl içine yayılan geniş bir faaliyet alanını ortaya koydu.

Ocak ayında terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ve "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

MİT, 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın sözde İran yapılanması sorumlularından İslam Dotkanlou ile Akam Şahe, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'in koordinasyonunda kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik Jandarma Genel Komutanlığı, USOM ve MASAK iş birliğinde İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 9 internet sitesi erişime kapatıldı.

KİŞİSEL VERİLERE HUKUKA AYKIRI ERİŞİM SAĞLAYAN ÇETEYE YÖNELİK OPERASYON

MİT koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.

Yazılımın, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.

MİT'in sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere gözaltına alınan 5 zanlı, sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye yapılanması sorumlularından "Sözdar Afrin" kod adlı Şiraz Ömer de Suriye'de Rumeylan-Malikiye yolunda nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

HAMAS'IN ELİNDEKİ 5 TAYLANDLI REHİNENİN GAZZE'DE SERBEST BIRAKILMASI SAĞLANDI

MİT, 30 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de serbest bırakılmasını da sağladı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı ve o dönemde yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin yaralandığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sonlandırılmasına ilişkin olarak, 13 Ocak 2025’te Hamas ile İsrail arasında esir, tutuklu ve hükümlü takasını da kapsayan bir anlaşmaya varıldı.

MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin davasına atfettiği önem doğrultusuna, Dışişleri Bakanlığı ile sürecin başından bu yana ateşkes sağlanması için ilgili tüm aktörlerle temaslarını sürdürdü.

Kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenen MİT, etkin bir istihbarat diplomasisi çalışması yürüttü.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için Taylandlı muhatapları ile sürecin başından beri koordine halinde olan MİT, rehin durumdaki Taylandlılara ilişkin Hamas ile temaslarını sürdürdü.

MİT tarafından yürütülen etkin istihbarat diplomasisi neticesinde 5 Taylandlı rehinenin serbest bırakılmaları sağlandı.

YURT İÇİ VE DIŞINDAKİ ETKİN OPERASYONLAR ŞUBATTA DA SÜRDÜ

MİT, şubat ayında da operasyonlarına devam etti.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Berhudan Harun" kod adlı Murat Keleş, Irak'ın Hakurk kırsalında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere ise 14 Şubat'ta, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

MİT ayrıca, PKK/KCK'lı teröristler "Rojda Azad" kod adlı Zehra Sebat ve "Çirav Cudi" kod adlı Serhat Erdoğan'ı Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

REYHANLI'DAKİ TERÖR SALDIRISININ FAİLLERİNDEN DÜKANCI, SURİYE'DE YAKALANDI

MİT 25 Şubat'ta, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

Terör saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye getirilmesine yardım eden ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin eden Dükancı'nın Suriye'de olduğunu belirleyen MİT, Lübnan'a kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan Dükancı'nın, burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığını ve bunun için sahte pasaport arayışında olduğunu tespit etti.

Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Dükancı, MİT'in, Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Terörist Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

"SAHTE BAZ İSTASYONU" KURAN SİBER CASUSLUK AĞINA OPERASYON

MİT, GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaştan, sahte içerikli SMS mesajı aldıklarına dair şikayetler üzerine teknik inceleme başlattı.

Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiğini değerlendirdi.

Çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi.

Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak, kullanıcılara GSM operatörü gibi hareket edip ödeme talebinde bulunan sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.

Güvenlik güçleriyle ortak operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli 10 Mayıs'ta, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN SÖZDE SORUMLUSU YAKALANDI

MİT, Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek terör örgütü DEAŞ mensuplarının geçişlerini organize eden "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun'un aynı zamanda örgütün medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten sözde "en üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi" olduğu ve Türkiye ile Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatlarını verdiğini tespit etti.

Bunun üzerine MİT ile Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonla DEAŞ'lı terörist Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak 1 Haziran'da Türkiye'ye sınır dışı edildi.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ'CÜLER YAKALANDI

Haklarındaki mahkumiyet hükmü Yargıtay tarafından onanan FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki 7 kişinin yurt dışına kaçma planı yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine MİT, jandarma ve emniyet birimleri, 6 ayrı ilde operasyon düzenleyerek belirlenen bu kişileri yakaladı.

Darbe girişimi sonrasında çalıştıkları kurumlardan ihraç edildikleri öğrenilen S.Y.C. Sakarya'da, Y.Y. Yozgat'ta, F.Ö. ile R.Ü. Ankara'da, U.K. İstanbul'da, D.Y. Bursa'da, V.K. ise Sivas'taki cezaevlerine gönderildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ'NÜN GÜNCEL FİNANS YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G, MİT tarafından takibe alındı.

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen zincir marketlerin sahibi Z.D'nin evinde yapılan aramada, örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi.

Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zincir marketlerin sahibi Z.D. ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ile örgütten yardım alan 24 şüpheli 15 Temmuz'da gözaltına alındı.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

SİBER DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON

1 Eylül'de, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize siber dolandırıcılık yapılanması tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerle şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Tespitler doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlenen yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan örgüt elebaşı Ö.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MİT'TEN KİŞİSEL VERİLERİ ÇALANLARA YÖNELİK OPERASYON

30 Eylül'de, MİT'in koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) iş birliğinde vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı.

9 internet sitesi erişime kapatıldı.

MOSSAD'A ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLEN DEDEKTİFİ YAKALADI

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek 3 Ekim'de gözaltına alındı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

CASUSLUK AĞI ÇÖKERTİLDİ

MİT'in aynı gün yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.

Avukat Dip, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İstanbul'da gözaltına alındı.

Dip'in, MİT tarafından yakalanan ve İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğünün gözaltına aldığı Mossad casusu Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu öğrenildi.

Dip'in, sadece Serkan Çiçek'e değil, Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

MİT, "Metron Faaliyeti" adıyla düzenlediği Mossad casuslarına yönelik operasyonlar kapsamında İsrail'e çalışan dedektiflere para karşılığında bilgi temin eden Avukat Tuğrulhan Dip'in saklandığı ikametin sahibi olduğu belirlenen Osman Çelik'i de yakaladı.

Dip'in ofisinin yakınlarında gözaltına alınan Çelik hakkında, "suçluyu kayırmak" suçundan işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 8 Kasım'da siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu.

DEAŞ'IN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN MEHMET GÖREN, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Afganistan-Pakistan sınırında terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın bulunduğunu tespit etti.

Bahse konu şahsın, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi.

Şahsın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

İstihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve terör örgütü DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olduğu tespit edildi.

MİT, Gören'in Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı ve Afganistan-Pakistan alanındaki DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükseldiğini belirledi.

Gören'in Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından da sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

Buna yönelik yürütülen hassas çalışmalar kapsamında Gören'in güncel konumu tespit edildi ve Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından yakalanarak 22 Aralık'ta Türkiye'ye getirildi.

KİŞİSEL VERİLERİ ÇALAN SİBER CASUSLARA OPERASYON

MİT'in koordinasyonunda Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) iş birliğinde, vatandaşların kişisel verilerini hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlamaya çalışan suç şebekesine yönelik 26 Aralık'ta "siber casusluk operasyonu" başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, veri depolama aygıtları ve örgütsel iletişim amaçlı kullanılan teknik cihazlara el konulurken, ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak parola ve benzeri erişim engelleri aşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon sonucunda, yasa dışı yollarla elde edilen verilerin barındırıldığı ve terör örgütleri dahil isteyen herkesin erişimine imkan sağladığı tespit edilen 8 internet sitesi erişime kapatıldı.

YENİ YILDA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu, yılbaşında saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde teröristin güncel konumu tespit edildi ve Malatya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Söz konusu şahsa ve örgüte ait dijital materyal ile yasaklı yayınlar ele geçirildi.