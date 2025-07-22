MİT Başkanı Kalın, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaretleri sürüyor.

DERVİŞOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Kalın, komisyona üye vermeyeceğini açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

DERVİŞOĞLU: DURUŞUMUZU MUHAFAZA EDİYORUZ

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Dervişoğlu, "Bilmediğimiz bir şey öğrenmedik. Elbette görüşmeyi önemsiyoruz, duruşumuzu muhafaza ediyoruz." dedi.

İbrahim Kalın'ın bir sonraki ziyaret adresi ise Yeni Yol Partisi oldu.

KALIN PERŞEMBE GÜNÜ ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK

MİT Başkanı Kalın, 24 Temmuz Perşembe günü de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Meclis'te AK Parti, MHP ve DEM Parti'yi ziyaret etmişti.

Ziyaretlerde Kalın'ın, Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

GÖZLER KOMİSYONDA

Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, parti temsilcileriyle yapacağı son toplantının ardından da komisyona üyelik için resmi çağrıyı yapacağı öğrenildi.

Komisyonun yasayla değil, başkanlık kararıyla kurulması, nitelikli çoğunlukla kararlarını alması hedefleniyor.

Üye sayısının ise 35-45 milletvekili olması planlanıyor. Partilere Meclis'te temsil oranına göre kontenjan ayrılacak.