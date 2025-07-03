MİT Başkanı Kalın’dan Hakkari ve sınır hattına ziyaret

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Hakkari’nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerini ziyaret etti.

ASKERİ VE MÜLKİ AMİRLERLE GÖRÜŞME

Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte bölgedeki askeri ve mülki yetkililerle bir araya geldi.

SINIR HATTINDA SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmelerde; Irak, İran ve Suriye sınır hattındaki güvenlik durumu, alınan tedbirler, üs bölgelerinin durumu ile bölgedeki gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.