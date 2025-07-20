MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partileri ziyaret edecek

"Terörsüz Türkiye" süreci işliyor...

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET EDECEK

MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

GÖRÜŞMENİN KONUSU "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ÇALIŞMALARI

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

ÖMER ÇELİK: "MECLİS, TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONUYLA DEVREYE GİRECEK"

Ankara'da geçtiğimiz günlerde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör meselesinin sona ereceğini belirtirken, uzun zamandır gündemde olan Meclis'te komisyon kurulmasına ilişkin detaylardan da bahsetmişti.

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin konuşan Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, sürecin, komisyonuyla meclisin devreye gireceğini belirtmişti.

Çelik, konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde herkes görevinin başında." ifadelerini kullanmıştı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONUYLA MECLİS DEVREYE GİRECEK"

Komisyonun günler içerisinde kurulacağını duyuran Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

Bazıları terörün bitmesini istemiyorlar, işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Bir de terör bitsin cümlesini başlık olarak kullanıp her süreci ihanet olarak suçlayan meseleleri tıkanma noktasına götüren bir yaklaşım vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının çerçevesi Terörsüz Türkiye süreci çerçevesidir.



Terörsüz Türkiye komisyonuyla meclis devreye girecek. Komisyon günler içinde kurulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde herkes görevinin başında.