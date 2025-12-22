MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i yakaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika gelişmesi...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST YAKALANDI

MİT, tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya Kod Mehmet Gören’i, Afganistan-Pakistan sınırında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Afganistan-Pakistan alanına intikal ederek DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın bulunduğu tespit edildi.

Tespit edilen söz konusu Türk şahsın, aynı zamanda DEAŞ’a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi.

KONUMU TESPİT EDİLDİ

MİT, DEAŞ yöneticisi Yahya Kod Mehmet Gören’in Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı belirlendi.

Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükselen Gören’in Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

Yürütülen hassas çalışmalar kapsamında DEAŞ’lı Gören’in güncel konumu tespit edildi.

TÜRKİYE PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

DEAŞ’lı terörist Yahya Kod Mehmet Gören ifadesinde, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir al Turki kod adlı Özgür Altun ile irtibatına, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimlere, DEAŞ adına intihar eylemi gerçekleştirmek üzere tebliğ edilen göreve ilişkin bilgiler verdi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ’ın ülkemize yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.