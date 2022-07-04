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    MİT, PKK'lı terörist Hanım Demir'i etkisiz hale getirdi

    Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda terörist Demir hedef alındı. Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
    • 04.07.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 11:14
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    MİT, PKK'lı terörist Hanım Demir'i etkisiz hale getirdi

    Türkiye, sınır ötesinde başarılı operasyonlarına bir yenisini ekledi.

    MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, nokta atışı operasyon icra edildi.

    Irak'ın kuzeyinde nokta atışı operasyon

    Operasyon kapsamında, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir etkisiz hale getirildi.

    Operasyonun perde arkası

    Güvenlik kaynaklarına göre, terörist Demir, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde takibe alındı.

    Örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yerinin tespit edilmesinin ardından Demir'e düzenlenecek operasyon için harekete geçildi. Demir ile beraberindeki PKK'lılar, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

    Çok sayıda eylemin planlayıcıları arasındaydı

    Terörist Demir'in, 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı, güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı öğrenildi.

    MİT, PKK lı terörist Hanım Demir i etkisiz hale getirdi #1

    Örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitim

    Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Sincar ve Gara'da yürüten Demir'in örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirlendi.

    Terörist Demir'in, MİT'in 2021'de "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef el Muhammed'i etkisiz hale getirmesinin ardından örgüt tarafından onun yerine getirildiği öğrenildi.

    MİT, PKK lı terörist Hanım Demir i etkisiz hale getirdi #2

    MİT, PKK lı terörist Hanım Demir i etkisiz hale getirdi #3


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