MİT'ten yurt dışında DEAŞ operasyonu

Haber Merkezi

Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı operasyonlarına devam ediyor..

MİT, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına geçmek isteyen terör örgütü mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir kişi tarafından organize edildiği bilgisine ulaşan MİT, harekete geçti.

MEDYA VE LOJİSTİK ALANINDA FAALİYETLER

MİT, bu kişinin terör örgütü DEAŞ'ın medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten sözde üst düzey bir yöneticisi olduğunu belirledi.

"TURUNCU" KATEGORİDE ARANIYORDU

DEAŞ'lı teröristlere eylem talimatları da veren bu kişinin, "Turuncu" kategoride yer alan Özgür Altun olduğu tespit edildi.

Altun, yapılan operasyonla Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özgür Altun isimli terörist ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yönettiğini anlattı.