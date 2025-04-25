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Haber Merkezi

Rus silahlı kuvvetlerinin kimyasal, biyolojik ve radyasyon savunma birliklerinin başındaki isim Korgeneral Igor Kirillov, Moskova'da meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova saati ile 06.12 civarında meydana gelen patlamanın, skuter'a gizlenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.

YARDIMICISI DA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Kirillov'un yanı sıra yardımcısının da öldürüldüğü belirtildi ve "17 Aralık sabahı Moskova'nın Ryazansky bölgesinde bir apartmanın girişinin yanında duran bir skuter'a yerleştirilen patlayıcı patlatıldı. Olay sonucunda Kirillov ve asistanı öldürüldü." ifadeleri yer aldı.

Rus basınında yer alan habere göre, patlayıcıda 200 gram TNT kullanılırken patlamaya ilişkin soruşturma açıldı.