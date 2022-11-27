Motorine 82 kuruşluk indirim geliyor

Araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim bekleniyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, akaryakıt sektörünü de vurdu...

Savaşın bir etkisi olarak görülen akaryakıt fiyatındaki dalgalanmalar, her geçen gün yeni bir gündem oluşturuyor.

1 yıl içerisinde benzine ve motorine defalarca zam geldi.

Motorine, bir yıl içerisinde defalarca zam gelirken, sürücüler isyan bayraklarını çekmiş durumda.

Sürücüleri mutlu eden haber geldi

Brent petrol 84 dolar civarında seyrederken, sürücüleri mutlu eden bir haber geldi.

Motorine 82 kuruşluk indirim

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 28.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 82 kuruşluk bir indirim geliyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 TL'den satılırken, yapılacak indirimle beraber motorin fiyatının 23 lira seviyelerine inmesi bekleniyor.