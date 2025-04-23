Motorine zam geldi

Haber Merkezi

Akaryakıtta bir kez daha tabela değişti.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Son olarak motorine gelen indirim sonrası akaryakıt tabelalarında bir kez daha değişim olması, bu kez araç sahiplerini üzdü.

MOTORİNE ZAM

Motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar bugün itibarıyla tabelalara yansıdı.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR

Motorinin litresi İstanbul'da 45 lira 36 kuruş, Ankara'da 46 lira 17 kuruş ve İzmir'de 46 lira 51 kuruştan satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 45.16 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.77 TL

Motorin litre fiyatı: 46.17 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.13 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.