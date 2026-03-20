Motorine zam geldi: Litre fiyatı 70 lirayı aştı

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti.

Orta Doğu'da ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Bu durum ise akaryakıt fiyatlarını etkiledi.

Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına 5,18 lira seviyesinde zam yapıldı.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLDU

İstanbul'da motorinin litresi 71,10 lira, Ankara'da 72,22 lira, İzmir'de 72,50 lira, Adana'da 73,06 lira Doğu illerinde ise 73,90 liraya yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 62.00 TL

Motorin litre fiyatı: 71.10 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 62.97 TL

Motorin litre fiyatı: 72.22 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

Motorin litre fiyatı: 72.50 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.