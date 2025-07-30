Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son gün yarın

Milyonlarca taşıt sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödemeleri devam ediyor.

1 Temmuz'da başlayan ödeme takviminde son gün yarın.

ÖDEMELER DİJİTAL VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN YAPILIYOR

MTV; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden ödenebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

Ödemeler dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.

FAİZ UYGULANACAK

Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 4 buçuk gecikme faizi uygulanacak.

Borç, zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabiliyor.

MUAYENE İÇİN GEREKLİ

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için, MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

Ayrıca borçlar ödenmeden araç satışı ve devri gibi işlemler gerçekleştirilemiyor.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE SON GÜN YARIN

2024 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi de yarın sona erecek.

Gelir Vergisinin de zamanında ödenmesi önem arz ediyor. Gecikme durumunda, gecikme faizi ve ceza uygulanıyor.

Cezai yaptırımlara maruz kalmamak adına vergi mükelleflerinin ödemelerin son gününü geçirmemesi öneriliyor.