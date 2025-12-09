Motosiklet ile otomobilin sol şerit kavgası: O anlar kask kamerasında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafikte faciadan kıl payı dönüldü.

Bir motorcu tünelde 190 km/s hızla ilerlerken karşısına bir anda otomobil çıktı.

Aniden önüne kıran otomobilden son anda sıyrılan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İki sürücü daha sonra araçlarının içinden sözlü tartışmaya girdi.

Otomobil sürücüsüne sert sözler sarf eden motorcu, "Ne yapıyorsun sen? Niye sol şeride atlıyorsun, bak hâlâ sol şeritten gidiyorsun!" dedi.

KÜFÜRLE KARŞILIK VERDİ

Otomobil sürücüsü ise motorcunun sözlerine küfür ile karşılık verdi.

Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kayda alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Öte yandan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar motorcuyu haklı bulurken bazıları ise iki tarafın da haksız olduğunu savundu.