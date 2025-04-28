MSB açıkladı: Yunanistan ile Selanik'te görüşmeler gerçekleşiyor

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Yunanistan ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık, görüşmelerin Selanik'te sürdüğünü söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında bu konuya değinilmiş ve şöyle denilmişti:

"TSK, BARIŞ VE İSTİKRARA ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR"

Dünyanın en etkin ve güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sahip olduğu üstün operasyonel deneyim, yüksek muharebe yeteneği ve modern donanımıyla geniş bir coğrafyada küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

"KOMUTANLIĞIMIZDAN BİR HEYET, YUNANİS'TAN KARA KUVVETLERİ'Nİ ZİYARET EDECEK"