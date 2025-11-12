MSB: Askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı

- Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandığını duyurdu.
- Uçakta 20 personel bulunuyordu.
- Arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ediyor.
İçerisinde 20 personel bulunan TSK'ya ait C130 kargo uçağı Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüştü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaşanan kazayla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
"ENKAZDA İNCELEMELERE BAŞLANDI"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."