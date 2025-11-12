Abone ol: Google News

MSB: Askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 07:21
  • Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandığını duyurdu.
  • Uçakta 20 personel bulunuyordu.
  • Arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ediyor.

İçerisinde 20 personel bulunan TSK'ya ait C130 kargo uçağı Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaşanan kazayla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

"ENKAZDA İNCELEMELERE BAŞLANDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

