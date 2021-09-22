MSB, Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Barış Pınarı bölgesindeki köylerde, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve sağlık taraması yapıldı.

Barış Pınarı operasyonu ile Suriye’de yuvalanmış terör unsurları ile mücadele eden Türk Silahlı Kuvvet’leri (TSK), bir yandan bölgesel ve küresel barışa katkı sağlarken diğer yandan bölgede yaşam süren sivillere daha güvenli bir ortam tesis ediyor.

Sadece teröristler ile mücadele etmekle kalmayıp bölgede yaşayan halkın da durumunu gözleyen Kahraman Mehmetçik, istikrarsızlıktan en fazla zarar gören köylerdeki vatandaşların yaralarını sarıyor.

Bölgede sık sık yardım faaliyetlerinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde bulunan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımı yapıldığını duyurdu.

“MEHMETÇİK SURİYE HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK”

Yardımların yanı sıra sağlık taramasının da yapıldığı belirtilen açıklamada, TSK’nın her zaman ve her yerde olduğu gibi insani yardımlarıyla bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm dünyaya örnek olmaya devam ettiği belirtildi.

Mehmetçik'in masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceği vurgulandı.

GÜNLÜK HAYATI DESTEKLEME FAALİYETLERİ İCRA EDİLDİ

Barış Pınarı Harekat bölgesinde Kuleye, Salihiyah, İsavi ve Tımış meskun mahal ve köylerinde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuklar olmak üzere her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin icra edildiği bildirildi.