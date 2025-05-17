Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Denizlerin derinliklerinde, gökyüzünün zirvesinde: Türk’ün gücü" paylaşımında bulundu.

MSB'nin paylaşımda kullandığı fotoğrafta, su yüzeyine çıkan gelişmiş bir denizaltı bulunuyor. Asker ve personel, bir kurtarma ya da personel transferi operasyonunda görev alıyor.

Bu, MSB'nin "Denizlerin derinliklerinde" mesajını simgeliyor.

Denizaltının hemen üzerinde, havada sabit duran askeri helikopter de "gökyüzünün zirvesini" işaret ediyor.

TÜRK'ÜN GÜCÜ

Donanmaların ortak tatbikatlarında arama-kurtarma (SAR) veya özel harekat (Özel Kuvvetler) eğitimlerinde, denizaltı personelinin acil tahliyesi senaryolarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu fotoğraf, Türkiye'nin deniz gücünü hava gücüyle birleştirerek operasyonel kabiliyetini sergilediği anlardan birini simgeliyor.



