MSB'den Eurofighter açıklaması: Süreç devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

MSB'nin düzenlediği toplantıda, gazetecilerin soruları yanıtlandı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MSB'ye, Eurofighter uçağının tedarikine ilişkin soru yöneltildi.

"KAAN'IN İLGİLİ ÜLKELERDEN TEDARİKİ PLANLANMAKTADIR"

MSB, Yerli ve Milli savaş uçağı KAAN'ın teslimat sürecine ilişkin gerek duyulacak sistemlerin ilgili ülkelerden tedarik edileceği belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedariki ile ilgili sorular üzerine de MSB kaynakları, şu bilgileri paylaştı:

Yerli ve Milli savaş uçağımız KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır.

"EUROFIGHTER'IN TEDARİK ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.



Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

"SÖZLEŞME AŞAMASINA GEÇİLDİĞİNDE BİLGİLENDİRME YAPACAĞIZ"

Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir.

"SURİYE, İSTİKRAR VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR"

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

Suriye Hükümeti, tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir.



13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

"SDG TERÖR ÖRGÜTÜ, SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYON SÜRECİNE UYMALI"

Bununla birlikte SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegrasyonunun kritik öneme sahip olduğunu, bu hususun bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz.



Bu kapsamda; SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir.

"TÜRKİYE, 'TEK DEVLET, TEK ORDU' İLKESİNİ DESTEKLEMEYE KARARLIDIR"

Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır.

BUGÜNE KADAR İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 702 KM'YE ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beka ve güvenlik için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yapan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye Harekat Alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat (302 km) ve Menbic'de (400 km) imha edilen tünel uzunluğu 702 kilometreye ulaştığını bildirdi.