MSB: Hava sahamız için önlemler alındı

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda gündem, İsrail ile İran arasında süren karşılıklı misilleme saldırıları oldu.

Bakanlık kaynakları, İsrail uçaklarının İran’a yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair haberlere ilişkin konuştu.

Akabinde de İsrail’in İran’a yönelik hava harekâtları sürerken İran’dan Türkiye’ye bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular yanıtlandı.

Bakanlık kaynakları, "İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır." dedi.

Devamında ise göç konusu olmak üzere şu ifadeler kullandı;

"GEREKLİ TEBDİRLER ALINDI"

Bakanlık kaynakları, İsrail-İran çatışması sürerken Türkiye’nin hava savunma sistemine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

Türkiye’nin hava ve füze savunmasını, çok katmanlı ve bir bütünlük halinde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir.



Dinamik yapıda olan ve sürekli geliştirilen hava savunma silah sistem ve birliklerimizin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulması maksadıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ DALGASI İHTİMALİ

Bakanlık kaynakları, İsrail’in İran’a yönelik hava harekâtları sürerken İran’dan Türkiye’ye bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde teknolojik sistemler ve personel ile 7/24 görev başındadır. İran sınırımız dâhil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır.



Söz konusu iddialar, dezenformasyon niteliği taşımakta olup, Türkiye'ye yönelik kitlesel bir göç dalgasının varlığına dair herhangi bir somut veri veya resmi tespit bulunmamaktadır. Sınır bölgelerimizde rutin güvenlik kontrolleri devam etmekte ve durum yakından takip edilmektedir.



Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Gerek sınır güvenliği gerekse olası insani krizlere müdahale kapasitemiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde en yüksek seviyede tutulmaktadır. Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, kontrollü ve düzenli bir şekilde hareket etmektedir.

İSRAİL-İRAN MİSİLLEMELERİ