MSB paylaştı: Hisar-O bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdi

- Hisar-O hava savunma sistemi bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdi.
- Test, Aksaray Atış Alanı'nda yapıldı ve MSB konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
- Roketsan Genel Müdürü de sosyal medyada başarıyı duyurdu.
Türkiye savunma sanayisinde milli ve yerli çözümlere yöneldi...
Roketsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi 'Hisar-O', bir başarıya daha imza attı.
'Hisar-O'nun test atışı Aksaray Atış Alanı'nda yapıldı.
MSB PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı, test atışına ilişkin paylaşımda bulundu.
MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanında, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi.
ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ: "ORDUMUZUN GÜCÜNE GÜÇ KATMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından 'Gök Vatan'ın çelikten kalkanı Hisar' notuyla paylaşım yaptı.
İkinci, şu ifadeleri kullandı:
Orta menzilli hava savunma sistemimiz 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahada kendini ispatlamış sistemlerimizle, ordumuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz.