MSB paylaştı: Hisar-O bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdi

Orta menzilli hava savunma sistemi 'Hisar-O' adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Hisar-O'nun bir test atışının daha başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 15:23
Türkiye savunma sanayisinde milli ve yerli çözümlere yöneldi...

Roketsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi 'Hisar-O', bir başarıya daha imza attı.

 'Hisar-O'nun test atışı Aksaray Atış Alanı'nda yapıldı. 

MSB PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, test atışına ilişkin paylaşımda bulundu. 

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanında, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi.

ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ: "ORDUMUZUN GÜCÜNE GÜÇ KATMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından 'Gök Vatan'ın çelikten kalkanı Hisar' notuyla paylaşım yaptı.

İkinci, şu ifadeleri kullandı:

Orta menzilli hava savunma sistemimiz 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahada kendini ispatlamış sistemlerimizle, ordumuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz.

