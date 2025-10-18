MSB paylaştı: Hisar-O bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdi Orta menzilli hava savunma sistemi 'Hisar-O' adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Hisar-O'nun bir test atışının daha başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.