MSB paylaştı: Kahraman askerlerimizin zorlu şartlarda vatan nöbeti

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Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz vatan savunmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda ülkemizde ve sınırlarımızda terör örgütünün tasviyesine yönelik 'Terörsüz Türkiye' süreci start aldı.

MSB PAYLAŞTI

Tüm bu süreç devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"VATAN İÇİN ÇARPAN YÜREKLER"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Sarp yollarda kararlı adımlar, vatan için çarpan yürekler..." ifadeleri kullanıldı.

KARARLILIK MESAJI VERİLDİ

Bu mesaj, kaynaklar tarafından terör örgütüyle mücadele konusunda her hangi bir rehavetin olmadığı yönünde bir mesaj olarak algılandı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bakanlık tarafından paylaşılan görsele binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.