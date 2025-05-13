MSB: SH-70 helikopteri teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'na dair yeni bir detay paylaştı.
Tatbikat devam ederken yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi.
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nda görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter, teknik arıza yaşadı.
Helikopter, denize acil iniş yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"4 PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ"
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.
Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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