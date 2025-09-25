MSB: Suriye'de ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini destekliyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Düzenlene toplantı bu hafta, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla ilk yerli ve milli fırkateyn TCG İSTANBUL'da gerçekleştirildi.

Toplantıda birçok konuya değinen bakanlık kaynakları, söze önce Filistin'i tanıyan ülkelerle başladı.

Başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı almasını değerlendiren MSB, "Son olarak aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin’i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyor, alınan kararların iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını ve süreci hızlandırmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"SURİYE'DE TEK DEVLET, TEK ORDU İLKESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:

Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.



Türkiye, Suriye’nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır.

SURİYELİ KOMUTANLARIN ZİYARETLERİ

Bakanlık kaynakları, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı’nın ardından Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın Ankara ziyaretinin sebebine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Suriye’de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor.”

MISIR İLE DOSTLUK TATBİKATI

Bakanlık kaynakları, Mısır ile gerçekleştirilen “Dostluk Denizi Tatbikatı” ile ilgili sorular üzerine “Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrar üretmeye çalışan, barış üretmeye çalışan tek ülke ve bütün çalışmalarını bu minvalde sürdürüyor.

Bizim Mısır ve Libya ile yaptığımız faaliyetler, üçüncü ülkeleri hedef almıyor. Kazan kazan formülü ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Akdeniz, barış denizi olsun.” dedi.

HATAY'DA HUDUT KARAKOLUNDA MEYDANA GELEN OLAY