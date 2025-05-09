AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı'nda Deniz Kuvvetlerine ait helikopterin top, roket ve güdümlü mermi atışlarına ilişkin görüntüyü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefler başarıyla imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

HELİKOPTERDEN YAPILAN ATIŞLAR

Paylaşımda, helikopterden yapılan atışlara ilişkin görüntü de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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