AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı'nda Deniz Kuvvetlerine ait helikopterin top, roket ve güdümlü mermi atışlarına ilişkin görüntüyü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefler başarıyla imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
HELİKOPTERDEN YAPILAN ATIŞLAR
Paylaşımda, helikopterden yapılan atışlara ilişkin görüntü de yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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