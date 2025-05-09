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MSB, tatbikatta helikopterden atış görüntüsü paylaştı

MSB, tatbikatta helikopterden atış görüntüsü paylaştı Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı tüm hızı ile devam ediyor.