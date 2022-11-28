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    MSB: Türk Topçusu PKK'yı tam isabetle imha ediyor

    Hain terör örgütü PKK'yı bitirmeye yeminli kahraman Türk Topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına yıktığı anları paylaştı.
    • 28.11.2022 - 13:15
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    MSB: Türk Topçusu PKK'yı tam isabetle imha ediyor

    Terörle mücadele kapsamında her geçen gün yeni bir operasyonun düğmesine basılıyor.

    Kahraman Türk askeri hain terör örgütü PKK'nın olduğu her bölgeye nokta atışı yapıyor.

    Şehitlerin kanını yerde bırakmayan Mehmetçik başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

    Başarılı operasyonlarda Mehmetçiğin nokta atışlarını Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

    "Teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkılıyor"

    MSB: "Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan Kahraman #TürkTopçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. #Fırtına #obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor!"

    MSB: Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor VİDEO

    MSB: Türk Topçusu PKK yı tam isabetle imha ediyor #1

    MSB: Türk Topçusu PKK yı tam isabetle imha ediyor #2

    MSB: Türk Topçusu PKK yı tam isabetle imha ediyor #3

    MSB: Türk Topçusu PKK yı tam isabetle imha ediyor #4


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